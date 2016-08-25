"Манчестер Сити", "Ростов", "Боруссия", "Кобенхавн" и хорватское "Динамо" стали последними участниками Лиги чемпионов

Сегодня завершились матчи квалификации главного клубного международного турнира Европы.

Английский "Манчестер Сити", российский "Ростов", немецкая "Боруссия" из Менхенгладбаха, датский "Кобенхавн" и хорватское "Динамо" стали последними участниками Лиги чемпионов. Сегодня эти команды успешно завершили свои дуэли в квалификации турнира. Манчестер Сити (Англия) - Стяуа (Румыния) - 1:0 (0:0) Гол: Делф (56); Первый матч - 5:0. Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Янг Бойз (Швейцария) - 6:1 (3:0) Голы: Азар (9, 64, 84), Раффаэль (33, 40, 77); Первый матч - 3:1. Ростов (Россия) - Аякс (Нидерланды) - 4:1 (1:0) Голы: Азмун (34), Ерохин (52), Нобоа (60), Полоз (66) - Клаассен (84); Первый матч: 1:1. АПОЭЛ (Кипр) - Кобенхавн (Дания) - 1:1 (0:0) Голы: Сотириу (69) - Сантандер (86); Первый матч - 0:1. Зальцбург (Австрия) - Динамо Загреб (Хорватия) - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:1, 0:0) Голы: Лазаро (22) - Фернандес (87), Судани (95); Первый матч - 1:1. Добавим, что вчера в основной этап Лиги чемпионов вышли "Порту" (Португалия), "Лудогорец" (Болгария), "Монако" (Франция), "Легия" (Польша) и "Селтик" (Шотландия).

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