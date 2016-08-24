Драгович: "Без "Динамо" я бы не стал тем футболистом, на которого обратил внимание "Байер"

Новичок леверкузенского "Байера" Александр Драгович, который вчера покинул киевское "Динамо" хотел бы, чтобы его нынешняя и минувшая команды попали в одну группу в Лиге чемпионов. Об этом он сказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс в Украине".

"Это было бы здорово, окажись "Динамо" и "Байер" в одной группе Лиги чемпионов. Насколько я понимаю, такой вариант возможен, поскольку при жеребьевке эти команды окажутся в разных корзинах", - сказал Драгович.

Австрийский защитник также отметил, что ему было тяжело покидать "Динамо", где он провел три года и чувствовал себя комфортно.

"В последнее время мне было действительно тяжело, но вовсе не потому, что хотелось поскорее покинуть "Динамо". Как раз наоборот: очень сложно было расставаться с командой, без которой я бы никогда не стал тем Драговичем, на которого обратил внимание "Байер". Меня тяготила неопределенность: переговоры по трансферу продолжались почти три месяца. Рад, что они завершились, и я могу вздохнуть с облегчением", - сказал футболист.

"Если же говорить о Киеве, то проведенные тут три года запомню на всю жизнь. Здесь было настолько комфортно, что, не сложись ситуация так, как сложилась, я даже и не задумывался бы об отъезде", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера Александр Драгович подписал контракт с немецким "Байером". Сумма трансфера могла составить около 18 миллионов долларов.