Фонсека: "Верю, что в матче с турками "Шахтер" покажет только атакующий футбол"

Донецкий "Шахтера" будет стараться доминировать на поле в ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы против турецкого "Истанбула Башакшехира". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер вице-чемпионов Украины Пауло Фонсека, сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Завтра ожидаем сложный матч. Понятно, что оппонент, сейчас находящийся не в преимуществе, приедет сюда с одной целью – победить. Результат – единственное, что их интересует. Поэтому завтра ожидаем увидеть команду, которая будет показывать себя совершенно по-другому в сравнении с нашим матчем в Турции. Мы ждем матча с качественным соперником, который доставит нам сложности", - заявил Фонсека.

"Шахтер" никогда не меняет своих идей. Как я уже говорил, независимо от соперника и поля, на котором мы проводим матч, всегда стараемся доминировать в игре. Что это значит? Владеть мячом и играть на половине поля противника, быть в атаке. Будем стараться всегда показывать именно такой футбол. Понятно, что иногда это может зависеть от оппонента. В футболе случается, что какая-то команда, в том числе и мы, может с чем-то не справиться. Но я искренне верю, что завтра мы будем показывать только атакующий футбол", - добавил он.

Фонсека также подчеркнул, что ни о какой расслабленности команды перед матчем с "Истанбулом" не может быть и речи, так как футболисты помнят, чем закончился предыдущий случай, когда "Шахтер" недостаточно серьезно подошел к игре - вылетом от швейарского "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

"Может ли "Шахтер" расслабиться? Этого просто не должно случиться. Мы все прекрасно понимаем важность следующего поединка. Ответный матч с "Янг Бойз" послужил отличным примером тому, как не должно происходить. Думаю, вся команда извлекла очень большой урок из той встречи", - добавил португальский специалист.

Напомним, ответный матч "Шахтера" против "Истанбула" состоится завтра на "Арене Львов" в 22:00. Первую игру в Турции "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.