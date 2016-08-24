Знаменитый вратарь Касильяс повторит рекорд Лиги чемпионов

Знаменитый испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс повторит рекорд Лиги чемпионов по количеству подряд проведенных в ней сезонов, сообщает As.

Вчера "Порту" во ответном матче квалификации ЛЧ обыграл римскую "Рому" со счетом 3:0 и вышел в основную сетку турнира.

Таким образом, Касильяс, которыя является основным вратарем португальской команды, 18-й раз подряд примет участие в Лиге чемпионов. 16 раз он это делал вместе с мадридским "Реалом" и один раз с "Порту".

Ранее только один игрок участвовал в 18 розыгрышах Лиги чемпионов — валлиец Райан Гиггз, который провел всю карьеру "за Манчестер Юнайтед".

Также напомним, Икер Касильяс - трехкратный победитель Лиги чемпионов. Он становился обладателем этого трофея в 2000-м, 2002-м и 2014-м годах.