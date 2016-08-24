СМИ сообщили стоимость трансфера Драговича в "Байер"
00:16, 24 августа 2016Футбол
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23 августа киевское "Динамо" объявило о трансфере австрийского защитника Александра Драговича в леверкузенский "Байер".
Официально денежные подробности трансфера не сообщаются / Football.ua
Футболист подписал с леверкузенцами 5-летний контракт.
Официально финансовые подробности трансфера не сообщаются, однако, по данным немецкого издания Bild, "Динамо" получило 18 миллионов евро, передает ТСН.
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Тогда как авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов. Отметим, что в 2013 году киевляне заплатили за переход игрока сборной Австрии 10 миллионов евро.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" продало своего австрийского защитника Александра Драговича в леверкузенский "Байер".
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