СМИ сообщили стоимость трансфера Драговича в "Байер"

Футболист подписал с леверкузенцами 5-летний контракт.

Официально финансовые подробности трансфера не сообщаются, однако, по данным немецкого издания Bild, "Динамо" получило 18 миллионов евро, передает ТСН.

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Тогда как авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов. Отметим, что в 2013 году киевляне заплатили за переход игрока сборной Австрии 10 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" продало своего австрийского защитника Александра Драговича в леверкузенский "Байер".