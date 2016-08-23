Украинский полузащитник Ротань снова стал игроком "Днепра"

Украинский полузащитник Руслан Ротань подписал с "Днепром" новый контракт. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram.

Контракт рассчитан на три года. Первые два из них гарантированы и третий - по согласию сторон.

Ротань сможет выйти на поле в матче 6-го тура Премьер-лиги против луганской "Зари", который состоится на Днепр-Арене 26 августа.

Отметим, что именно против "Зари" 34-летний Ротань провел на данный момент свой последний матч за "Днепр". 11 мая в полуфинале Кубка Украины, "Днепр" уступил луганской команде, а Ротань принял участие в потасовке с арбитром матча, за что был дисквалифицирован на полгода. Позже срок дисквалификации сократили на три месяца.

По окончании минувшего сезона у Ротаня закончился контракт с "Днепром", и он покинул команду. В первых пяти матчах сезона "Днепр" набрал 5 очков и идет на седьмом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.