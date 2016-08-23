Полузащитник "Шахтера" Тайсон отказался от сборной Украины в пользу Бразилии

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон согласился откликнуться на вызов в сборной Бразилии по футболу на матчи отборочного тура к чемпионату мира 2018 года против Эквадора и Колумбии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Футбол 1", сообщает Sport Arena.

Это означает, что Тайсон больше не сможет выступать за сборную Украины по футболу, куда несколько недель назад получил приглашение от Федерации футбола Украины (ФФУ).

"Чувствую себя очень счастливым и буду работать на максимуме, чтобы показать, каким я являюсь игроком. Матчи с Эквадором и Колумбией – это матчи всей моей жизни. Много друзей уже поздравили меня с вызовом: Дуглас Коста, Луис Адриано, Веллингтон Нем, Марлос, Дентиньо. Моя семья тоже разделила счастье со мной", - сказал Марлос.

При этом, Тайсон добавил, что еще год назад хотел выступать за сборную Украины, но тогда никто к нему по этому поводу не обращался.

"Очень благодарен украинским болельщикам, ведь сильно люблю эту страну. Также хочу поблагодарить Андрея Шевченко и Евгения Красникова, которые рассматривали меня в качестве игрока сборной Украины. Год назад я очень хотел играть в этой команде и поехать на чемпионат Европы, но ко мне никто не обратился. Всегда буду болеть за Украину, ведь это страна, в которой я живу, которую люблю всем сердцем", - сказал бразильский полузащитник.

Напомним, ранее глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич заявлял, что бразильские футболисты "Шахтера" Тайсон и Марлос не против сменить гражданство и выступать за сборную Украины.

Тайсон получил соответствующее приглашение в украинскую команду, но 16 августа его впервые вызвали в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира к ЧМ-2018. После этого футболист взял несколько дней на размышление, за какую из сборных ему выступать.