Киевское "Динамо" поздравило Украину с Днем независимости (видео)

Киевское "Динамо" поздравило Украину с очередным Днем Независимости, который традиционно будет отмечаться 24 августа.

Чемпионы Украины записали видео где их игроки читают отрывок романа "Маруся Чурай" поэтессы Лины Костенко.

Этот же отрывок в своем поздравлении ранее использовало посольство Великобритании в Украине.

Как сообщал УНИАН, в субботу киевское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло луцкую "Волынь".