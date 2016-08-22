Киевское "Динамо" поздравило Украину с Днем независимости (видео)

16:25, 22 августа 2016
Футбол
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Футболисты записали видеопоздравление в честь главного государственного праздника.

"Динамо" поздравило Украину / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" поздравило Украину с очередным Днем Независимости, который традиционно будет отмечаться 24 августа.

Чемпионы Украины записали видео где их игроки читают отрывок романа "Маруся Чурай" поэтессы Лины Костенко.

Этот же отрывок в своем поздравлении ранее использовало посольство Великобритании в Украине.

Как сообщал УНИАН, в субботу киевское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло луцкую "Волынь".

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