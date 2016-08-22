Украинская молодежка соберется для подготовки на очередные матчи отбора Евро-2017

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Александр Головко вызвал 19 игроков для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2017 года против Франции и Шотландии. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Состав команды выглядит так:

Вратари: Дмитрий Безрук ("Черноморец"), Назарий Федоривский ("Оболонь-Бровар");

Защитники: Павел Лукьянчук, Богдан Михайличенко, Зураб Очигава (все – "Динамо"), Тарас Качараба, Николай Матвиенко, Игорь Кирюханцев (все – "Шахтер"), Игорь Харатин ("Заря");

Полузащитники: Виктор Цыганков ("Динамо"), Олег Данченко, Владислав Кабаев, Александр Андриевский (все – "Черноморец"), Дмитрий Мишнев ("Ильичевец"), Александр Пихаленок ("Шахтер")

Нападающие: Дмитрий Хлебас ("Ворскла"), Роман Яремчук ("Александрия"), Артем Беседин ("Динамо"), Никита Татарков ("Черноморец").

Матчи против Франции и Шотландии состоятся в Киеве 2 и 6 сентября, соответственно.

Напомним, сборная Украины за четыре тура до конца отборочного турнира почти потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2017.

Команда Александра Головко одержала в шести матчах одну победу и одну ничью, при этом потерпев четыре поражения.