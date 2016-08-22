Мадридский "Реал" выиграл в первом матче испанского сезона, "Атлетико" потерял очки

Мадридский "Реал" разгромил сан-себастьянский "Реал Сосьедад" в матче 1-го тура чемпионата Испании. Дублем отметился валлийский лидер команды Гарэт Бэйл, еще один гол на счету Марко Асенсио.

Третья команда Испании минувшего сезона мадридский "Атлетико" не смог обыграть новичка Ла Лиги "Алавес" из Витории. На второй дополнительной минуте новичок "Атлетико" Кевин Гамейро реализовал пенальти и, казалось, принес подопечным Диего Симеоне победу. Однако в оставшееся время у "Алавеса" нашелся свой новичок, чтобы вернуть статус-кво - Ману Гарсия, перешедший из "Манчестер Сити" всего шесть дней назад, сделал счет 1:1.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид - 0:3 (0:2)

Голы: Бэйл (2, 90+4), Асенсио (40);

Атлетико — Алавес - 1:1 (0:0)

Голы: Гамейро (90+2, с пенальти) — Ману Гарсия (90+5).

Напомним, "Барселона" и "Севилья" победили в своих первых матчах сезона, забив соперникам по шесть голов.