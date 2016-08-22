Коноплянка не понимает, почему не попадает в стартовый состав "Севильи"

Об этом сообщает Футбол24 со ссылкой на телеканал Футбол 1.

"Почему я не в старте на матч с "Эспаньолом"? Буду выяснять эту ситуацию. Не знаю, сам этого не понимаю. Я ничего не хочу говорить заранее, надо углубляться в детали", - отметил Коноплянка.

Также футболист рассказал о перспективах перейти в другой клуб.

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"Были ли у меня предложения от других клубов? Были, но не хочу рассказывать. Сейчас я в "Севилье". Разговор с Мончи перед сезоном, чтобы я не покидал клуб? Посмотрим, трансферное окно открыто. Надо расставить все на свои места. Перед сезоном играл в стартовом составе, а сейчас – нет. Ничего не понимаю. Будет разговор, и все станет ясно", - рассказал полузащитник сборной Украины.

"Терпения у меня много. Если сейчас сдамся, то проиграю. А я не хочу проигрывать. Критика меня только закаляет", – сказал Коноплянка в эфире телеканала.