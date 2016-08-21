УПЛ. Донецкий "Шахтер" прервал неудачную серию в матчах с "Днепром"
"Горняки" решили исход матча с днепровцами в первые 15 минут встречи.
Донецкий "Шахтер" в матче 5-го тура чемпионата Украины разгромил "Днепр" со счетом 4:0.
Исход игры был предопределен в течении двух минут игры в середине первого тайма.
На 13-й минуте защитник "горняков" Иван Ордец подправил мяч в сетку ворот после удара Дарио Срны и сделал счет 1:0. Спустя несколько секунд Дентиньо удачно замкнул головой подачу с углового и удвоил преимущество своей команды.
Третий гол на 71-й минуте своим фирменным крученным ударом из-за пределов штрафной площади забил Марлос.
Последнее точное попадание в матче на счету Факундо Феррейры. Аргентинец головой отправил мяч в сетку после подачи с правого фланга от Срны.
Отметим, что после этой встречи "Шахтер" прервал семиматчевую серию без побед в поединках с "Днепром"
Шахтер (Донецк) - Днепр - 4:0 (2:0)
Голы: Ордец (13), Дентиньо (14), Марлос (71), Феррейра (89);
Ш: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред, Дентиньо (Феррейра, 75), Коваленко (Веллингтон Нем, 67), Марлос, Эдуардо (Степаненко, 80);
Д: Шелихов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Полевой, Кравченко, Когут (Кочергин, 46), Вакулко, Политыло, Близниченко (Назаренко, 76), Баланюк (Довбык, 46);
Предупреждение: Степаненко.