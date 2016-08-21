"Барселона" и "Севилья" открыли новый чемпионат Испании, забив по шесть голов

"Барселона" и "Севилья" выиграли в первых двух матчах сезона в чемпионате испанской Ла Лиги. В сумме за две игры зрители увидели 19 голов.

"Барселона" разгромила севильский "Бетис" со счетом 6:3, причем форварду каталонцев Луису Суаресу удалось сделать хет-трик.

"Севилья" обыграла барселонский "Эспаньол" - 6:4.

Барселона — Бетис - 6:2 (3:1)

Голы: Туран (6), Месси (37, 57), Суарес (42, 56, 82) – Кастро (21, 84).

Форвард "Бетиса" Роман Зозуля не попал в заявку команды на матч.

Севилья — Эспаньол - 6:4 (3:3)

Голы: Сарабия (15), Вьетто (22, 45+2), Васкес (54), Бен Йеддер (66), Кийотаке (74) – Пьятти (8), Перес (26), Санчес (44), Морено (79).

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка просидел весь матч на скамейке запасных.

Добавим, что мадридские "Реал" и "Атлетико" проведут свои матчи 1-го тура чемпионата Испании завтра.