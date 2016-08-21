"Ювентус" и "Рома" начали с побед новый чемпионат Италии

Действующий чемпион Италии "Ювентус" выиграл у "Фиорентины" свой первый матч в новом сезоне Серии А.

Победу туринской команде принес аргентинский новичок команды Гонсало Игуаин, забивший мяч на 75-й минуте. До этого у "Ювентуса" гол забил Сами Хедира, а у "Фиорентины" - Никола Калинич.

Кроме того, сегодня разгромную победу над "Удинезе" одержала римская "Рома" - 4:0. Отметим, что легенда команды Франческо Тотти участия в матче не принимал

Ювентус — Фиорентина - 2:1 (1:0)

Голы: Хедира (37), Игуаин (75) — Калинич (70).

Рома – Удинезе - 4:0 (0:0)

Голы: Перотти (65, 75, оба - с пенальти), Джеко (82), Салах (84).

Завтра в рамках 1-го тура Серии А "Интер" сыграет с "Кьево", "Милан" - с "Торино", а "Наполи" с "Пескарой".