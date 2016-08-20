УПЛ. "Динамо" одержало волевую победу над "Волынью"

Киевское "Динамо" обыграло луцкую "Волынь" в домашнем матче 5-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги (УПЛ). Счет матча - 2:1.

В первом тайме небольшим преимуществом владели киевляне, но не смогли воплотить его в голы. Напротив, на 40-й минуте форвард "Волыни" Сергей Петров откликнулся на подачу с правого фланга и с близкого расстояния головой поразил ворота Александра Шовковского - 0:1.

"Динамо" отыгралось в начале второго тайма, когда заработало стандарт в нескольких метрах от штрафной площади гостей. Удар выполнил Николай Морозюк, и мяч рикошетом от стенки лучан залетел в ворота "Волыни".

Победу "Динамо" на 62-й минуте принес Денис Гармаш. Он оказался первым на добивании после удара головой в исполнении Андрея Ярмоленко и сейва кипера лучан Артема Кичака.

Динамо - Волынь - 2:1 (0:1)

Голы: Петров (40) - Морозюк (53), Гармаш (62).

Д: Шовковский, Морозюк, Драгович, Силва, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш (Федорчук, 71), Корзун, Сидорчук (Мораес, 46), Гонсалес (Гусев, 46), Гладкий;

В: Кичак, Никитюк, Миха, Чепелюк, Шабанов (Шаповал, 12), Герасимюк (Тетеренко, 76), Романюк — Хомченко, Мемешев (Дудик, 65), Задерецкий, Петров.

Предупреждения: Сидорчук, Антунеш, Гармаш — Миха, Герасимюк, Задерецкий, Чепелюк.