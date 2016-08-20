АПЛ. "Манчестер Сити" и "Челси" победили, "Ливерпуль" неожиданно уступил "Бернли"

Сегодня в рамках 2-го тура английской Премьер-лиге были сыграны несколько матчей с участием ведущих команд чемпионата.

В частности, "Манчестер Сити" разгромил "Сток Сити" со счетом 4:1, а "Челси" благодаря позднему голу Диего Косты добыл тяжелую победу над "Уотфордом" - 2:1.

Третья команда минувшего сезона "Тоттенхэм" обыграла "Кристал Пэлас" - 1:0.

При этом "Ливерпуль" неожиданно уступил новичку лиги "Бернли" - 0:2.

Сток Сити - Манчестер Сити - 1:4 (0:2)

Голы: Кркич (49, с пенальти) - Агуэро (27, с пенальти, 36), Нолито (86, 90+5).

Украинец Александр Зинченко в заявку "Манчестер Сити" на матч не попал.

Уотфорд - Челси - 1:2 (0:0)

Голы: Капу (55) - Батшуайи (80), Диего Коста (87).

Тоттенхэм - Кристал Пэлас - 1:0 (0:0)

Гол: Ваньяма (83).

Бернли - Ливерпуль - 0:2 (0:2)

Голы: Воукс (2), Грэй (37).

Сегодня в рамках 2-го тура Премьер-лиги также состоится матч между "Лестером" и "Арсеналом".