УПЛ. "Александрия" в Сумах победила донецкий "Олимпик"

"Александрия" победила донецкий "Олимпик" в матче 5-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Матч, прошедший на сумском стадионе "Юбилейный", завершился со счетом 2:0.

На 28-й минуте первый гол в матче забил полузащитник номинальных гостей Артем Чорний. После продолжительной атаки "Александрии" он остался один в районе одиннадатиметровой отметки и сильным ударом поразил ворота "Олимпика".

После этого шансы забить были у обеих команд, но свой момент вновь реализовали подопечные Владимира Шарана. На 78-й минуте защитник "Олимпика" сбил в своей штрафной площадке Дмитрия Леонова, а Андрей Запорожан реализовал пенальти.

Отметим, что в этом матче "Олимпик" впервые использовал стадион "Юбилейный" в Сумах как домашнюю арену.

Олимпик (Донецк) — Александрия - 0:2 (0:1)

Голы: Чорний (28), Запорожан (78, с пенальти);

О: Махарадзе, Парцвания (Олейник, 37), Барановский, Федорив, Немчанинов, Хомутов (Корнев, 81), Петров, Богданов, Гошкодеря (Драченко, 36), Танчик, Лысенко;

А: Новак, Микицей, Шендрик, Гитченко, Путраш (Старенький, 74), Банада (Огиря, 87), Запорожан, Чорний, Грицук (Леонов, 61), Цуриков, Пономарь;

Предупреждения: Лысенко, Хомутов, Немчанинов, Барановский — Чорний, Грицук, Запорожан, Гитченко.