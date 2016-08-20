Украинский форвард Зозуля сегодня не дебютирует за "Бетис"

14:46, 20 августа 2016
Футбол
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Экс-футболист "Днепра" не попал в заявку севильской команды на матч с "Барселоной".

Зозуля не попал в заявку "Бетиса" / Real Betis

Украинский форвард Роман Зозуля не вошел в состав 20 игроков севильского "Бетиса", которые отправились на выездной поединок 1-го тура Ла Лиги против "Барселоны". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причины такого решения главного тренера команды Густаво Пойета не называются.

Напомним, Роман Зозуля в конце июля перешел из "Днепра" в испанский "Бетис".

Матч "Барселона" - "Бетис" начнется сегодня в 19:15 по киевскому времени.

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