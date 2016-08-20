Премьер-лига. "Динамо" - "Волынь": онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает луцкую "Волынь".

"Динамо" в нынешнем сезоне УПЛ пока что не теряло очки, хотя на прошлой неделе каменская "Сталь" заставила киевлян серьезно понервничать. Лишь за три минуты до конца встречи португалец Виторину Антунеш забил победный гол за свою команду и снял вопросы о победителе матча.

Отметим, что в той встрече не принимал участие лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко - по версии СМИ, из-за конфликта с руководством клуба, по официальной версии, из-за травмы. Так или иначе, в матче с "Волынью" 26-летний полузащитник вновь должен появиться на поле.

Однако даже при условии отсутствия Ярмоленко луцкая команда не выглядит соперником, который может в гостях отобрать очки у "Динамо". В нынешнем сезоне "Волынь" разгромно проигрывала "Днепру", уступала "Стали" и лишь в прошедшем туре смогла добыть победу над "Зиркой" из Кропивницкого.

История взаимоотношений команд также не говорит в пользу "Волыни". Последний раз лучане отбирали очки у "Динамо" в сезоне 2013/14, а предыдущие четыре матча между командами неизменно завершались в пользу подопечных Сергея Реброва. Общий счет этих игр - 12:2.

Букмекеры также считают "Динамо" безусловным фаворитом противостояния. На победу киевлян принимаются ставки с низкими коэффициентами до 1,07. Вместе с тем, выигрыш "Волыни" в этой встрече котируется с коэффициентами от 17,0 до 34,0. На ничью можно поставить с коэффициентом 12,0.

Матч "Динамо" - "Волынь" начнется на НСК "Олимпийский" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".