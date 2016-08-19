АПЛ. Два гола Ибрахимовича принесли "МЮ" вторую победу в сезоне
23:51, 19 августа 2016Футбол
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Сегодня в английской Премьер-лиге одним матчем начался 2-й тур.
Reuters
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:0 в первом матче второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Оба гола за "МЮ" забил шведский форвард Златан Ибрахимович. На 36-й минуте он замкнул головой навес с фланга от своего партнера Уэйна Руни, а на 52-й - реализовал пенальти.
Еще семь матчей тура состоятся завтра. В частности, чемпион Англии "Лестер Сити" примет вице-чемпионов из лондонского "Арсенала".
Также "Тоттенхэм сыграет с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" - со "Сток Сити", а "Челси" - с "Уотфордом".
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