АПЛ. Два гола Ибрахимовича принесли "МЮ" вторую победу в сезоне

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:0 в первом матче второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Оба гола за "МЮ" забил шведский форвард Златан Ибрахимович. На 36-й минуте он замкнул головой навес с фланга от своего партнера Уэйна Руни, а на 52-й - реализовал пенальти.

Еще семь матчей тура состоятся завтра. В частности, чемпион Англии "Лестер Сити" примет вице-чемпионов из лондонского "Арсенала".

Также "Тоттенхэм сыграет с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" - со "Сток Сити", а "Челси" - с "Уотфордом".