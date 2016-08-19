Новым главным тренером "Зирки" из Кропивницкого стал 29-летний аргентинец

Аргентинец Дарио Друди стал исполняющим обязанности главного тренера "Зирки" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт клуба.

"Главная задача - оставить команду в Премьер-лиге и добиться взаимосвязи болельщиков из Кропивницкого с командой", - заявил Друди во время своего представления в качестве наставника команды.

Кроме того, президент "Зирки" Максим Березкин сообщил, что аргентинец стал и.о. главного тренера, а не полноценным главным тренером команды в связи с юридическими футбольными формальностями. Как только неувязки будут решены, Друди лишится приставки "и.о."

Ранее 29-летний аргентинец несколько лет работал в Испании ассистентом главного тренера "Вильярреала". В августе он покинул эту команду.

Напомним, предыдущим главным тренером "Зирки" был Сергей Лавриненко. По его руководством команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат Первой лиги и вышла в Премьер-лигу.

Как сообщал УНИАН, Лавриненко покинул команду после четырех туров чемпионата УПЛ.