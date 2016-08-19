МИД не позволил футбольной сборной провести матч против Косово в Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Украины не позволило сборной Украины по футболу провести домашний матч отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года против сборной Косово в родной стране.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

"Украина не признает провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, как и правосубъектности других самопровозглашенных территорий, оставаясь преданной одному из базовых принципов, на котором основывается международное право - территориальной целостности и нерушимости границ государств.

Учитывая указанное, предлагаем рассмотреть возможность переноса матчей с участием сборных команд Украины и Косово на нейтральное поле с учетом существующей практики", - говорится в письме заместителя Министра - руководителя аппарата МИД Украины Вадима Пристайко на имя президента ФФУ Андрея Павелко.

Напомним, матч ЧМ-2018 Украина - Косово должен состояться 9 октября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что сборная Украины по баскетболу проведет домашний матч отборочного турнира к Евробаскету-2017 против Косово в Вильнюсе.