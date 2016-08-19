"Днепр" вернул в команду бразильского защитника Пико

"Днепр" пополнил свой состав бразильским защитником-вингером Андерсоном Пико, который выступал за днепровскую команду в минувшем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок уже внесен в заявку "Днепра" и будет, как и в прошлом чемпионате, выступать под 36-м номером.

В комментарии сайту Sport Arena бразилец подтвердил, что подписал с клубом полноценный контракт сроком на один год. Кроме того, в документе есть возможность продления действия договора на сезон 2017/18.

Выйти на поле в футболке "Днепр" Пико сможет лишь после того, как истечет его пятиматчевая дисквалификация в чемпионате Украины, которую он получил за участие в потасовке после полуфинального матча Кубка Украины с "Зарей".

Напомним, в минувшем сезоне Пико выступал за "Днепр" на правах аренды. В 12 матчах Премьер-лиги он забил два гола.