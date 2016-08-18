Тренер "Шахтера" Фонсека посвятил Срне победу над "Истанбулом"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека посвятил капитану своей команды Дарио Срне победу над турецким "Истанбулом" в матче раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает "Трибуна".

Заявление Фонсеки связано с тем, что сегодня Срна провел 500-й матч в футболке "горняков".

"Да, я как раз хотел посвятить сегодняшнюю победу именно Дарио. Это огромное достижение, не каждый до него доходит. Это очень большое достижение, мы очень гордимся Дарио, клуб им очень гордиться. Думаю, что в его карьере будет еще больше матчей за "Шахтер". Команда не забыла об этом празднике и мы сделали ему заслуженный подарок. Понимаю, что все хотят узнать, какой же подарок. Однако, я не могу вам сказать, – сказал Фонсека.

Срна после матча также прокомментировал свое очередное рекордное достижение.

"Приятно сделать 500 игр в футболке, которую я люблю, за клуб, который я люблю. Но на сегодняшний день самое важное – победа "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" обыграл в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы турецкий "Истанбул" со счетом 2:1.