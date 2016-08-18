Победа "Шахтера" над "Истанбулом" стала 400-й для украинских клубов в еврокубках

Победа донецкого "Шахтера" над "Истанбул Башакшехиром" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы стала 400-й для украинского клубного футбола в еврокубках, сообщает Sport Arena.

При этом из 400 побед украинских команд на европейской арене, 149 — это победы, добытые в матчах в самом престижном клубном состязании Старого света — Лиге чемпионов (раньше — Кубке чемпионов).

Первой украинской командой, которая вышла в еврокубки, было киевское "Динамо", которое в 1965 году приняло участие в Кубке обладателей кубков. Тогда же киевляне добыли и первую для Украины победу на международной арене, на выезде разгромив североирландский "Колрейн" (6:1). Автором первого "украинского" гола в Европе стал легендарный полузащитник Андрей Биба.

С тех пор украинские клубы регулярно выступали на евроарене, при этом четырежды — выигрывали трофеи. В 1975-м "Динамо" сначала выиграло Кубок кубков, а затем и Суперкубок Европы, в 1986-м киевляне снова триумфовали в Кубке кубков, а в 2009-м Кубок УЕФА покорился донецкому "Шахтеру".

В целом же, побеждать в еврокубковых матах удавалось пятнадцати украинским командам. Среди них уверенное лидерство удерживает "Динамо", на счету которого 152 победы, вторым идет "Шахтер" — 92 победы, третьим — "Днепр", у которого 53 победы.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" обыграл в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы турецкий "Истанбул" со счетом 2:1.