Донецкий "Шахтер" победил "Истанбул" в первом матче Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Счет встречи - 2:1 в пользу украинской команды.

"Горняки" открыли счет на 24-й минуте встречи, когда Ярослав Ракицкий с левого угла штрафной площадки сильно пробил по воротам, а албанский полузащитник хозяев Сокол Чикаллеши срезал мяч в свои ворота.

В конце тайма "Шахтер" удвоил преимущество - Виктор Коваленко головой замкнул подачу с левого фланга в исполнении Тараса Степаненко.

Все, что смог сделать "Истанбул" в оставшееся время - открыть один гол. На 56-й минуте ударом с пенальти отличился ветеран и экс-звезда турецкого футбола Эмре Белезоглу.

Истанбул Башакшехир (Турция) - Шахтер (Украина) - 1:2 (0:2)

Голы: Чикаллеши (24, в свои ворота), Коваленко (41) - Эмре (56, с пенальти).

ИБ: Бабаджан, Алкылыч (Дьенг, 72), Айхан, Епуряну, Озотрун, Текдемир, Эмре (Хульмен, 75), Вишча, Моссоро, Мадурейра (Андер, 46), Чикаллеши;

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Коваленко (Малышев, 87), Тайсон (Веллингтон Нем, 80), Феррейра (Эдуардо, 70).

Предупреждения: Текдемир, Моссоро — Исмаили.

Ответная игра состоится в следующий четверг, 25 августа, на "Львов Арене".