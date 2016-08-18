Ракицкий, Кучер и Феррейра попали в основу "Шахтера" на матч с "Истанбулом"

Ярослав Ракицкий и Александр Кучер вошли в основной состав донецкого "Шахтера" на матч раунда плей-офф Лиги Европы с турецким "Истанбул Башакшехиром".

Напомним, ранее Пауло Фонсека рассчитывал в центре защиты на Сергея Кривцова и Ивана Ордеца, которые были резервистами "горняков" в минувшем сезоне, при тренере Мирче Луческу.

Читайте также"Шахтер" отправился на матч с "Истанбулом" без Бернарда и ШевчукаКроме того, в основе сегодняшний матч начнет аргентинский форвард Факундо Феррейра, который, как и Ракицкий с Кучером, ранее был твердым игроком стартовой одиннадцатки, а в сезоне 2016/17 еще не появлялся на поле вовсе.

Состав "Шахтера" выглядит так: Андрей Пятов, Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Тайсон, Виктор Коваленко, Марлос, Факундо Феррейра.

Напомним, матч "Истанбул Башакшехир" - "Шахтер" начнется в 20:30 по киевскому времени.