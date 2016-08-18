Сборная Украины в следующем году может провести товарищеский матч с Бразилией

Сборная Украины по футболу в 2017 или 2018 году может провести товарищеский матч с командой Бразилии. Об этом после своего визита в штаб-квартиру Бразильской конфедерации футбола заявил на странице в Facebook президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.

"Конечно же, коснулся темы проведения товарищеских матчей. Не только между национальными, но и женскими или юношескими сборными Бразилии и Украины. Учитывая географическую отдаленность и расписанный плотный график "селесао", спарринг возможен в 2017-2018 гг.

Не исключаю, что матч состоится даже в Украине, поскольку предложил бразильским коллегам нашу страну как отличный вариант для проведения втягивающего акклиматизационного сбора перед чемпионатом мира-2018.

Пятикратные чемпионы [мира] пообещали, что после квалификации на мундиаль рассмотрят предложенный мною вариант как приоритетный", - написал Павелко.

Напомним, ранее ФФУ поручила главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко усовершенствовать вертикаль в национальных командах страны.