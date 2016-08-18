"Шахтер" считается явным фаворитом перед встречей с "Истанбулом"

Донецкий "Шахтер" является безусловным фаворитом противостояния с турецким "Истанбулом Башакшехиром" в плей-офф раунде Лиги Европы по версии букмекеров.

В частности, на победу "горняков" в гостевом матче можно поставить с коэффициентом 1,95, тогда как ничья оценивается в 3,6, а победа "Истанбула" - в 4,1.

На проход "Шахтера" в групповой этап Лиги Европы коэффициент еще ниже - 1,23. В свою очередь, на успех стамбульцев в противостоянии можно поставить с коээфициентом 4,5.

Напомним, матч между донецким "Шахтером" и "Истанбул Башакшехиром" состоится сегодня на стамбульском стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в 20:30. Прямая трансляция матча пройдет на ТК "Украина".