"Шахтер" считается явным фаворитом перед встречей с "Истанбулом"
14:21, 18 августа 2016Футбол
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Сегодня "горняки" проведут свой первый матч в новом сезоне Лиге Европы.
ФК "Шахтер"
Донецкий "Шахтер" является безусловным фаворитом противостояния с турецким "Истанбулом Башакшехиром" в плей-офф раунде Лиги Европы по версии букмекеров.
В частности, на победу "горняков" в гостевом матче можно поставить с коэффициентом 1,95, тогда как ничья оценивается в 3,6, а победа "Истанбула" - в 4,1.
На проход "Шахтера" в групповой этап Лиги Европы коэффициент еще ниже - 1,23. В свою очередь, на успех стамбульцев в противостоянии можно поставить с коээфициентом 4,5.
Напомним, матч между донецким "Шахтером" и "Истанбул Башакшехиром" состоится сегодня на стамбульском стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в 20:30. Прямая трансляция матча пройдет на ТК "Украина".
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