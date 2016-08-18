"Барселона" разгромила "Севилью" и выиграла Суперкубок Испании

"Барселона", обыграв "Севилью" в ответном матче за Суперкубок Испании со счетом 3:0, стала обладателем данного трофея.

Несколько дней назад каталонцы выиграли гостевой матч у "Севильи" со счетом 2:0, а сегодня сняли все вопросы о победителе противостояния в начале второго тайма, когда турок Арда Туран забил второй мяч за свою команду. Чуть позже аргентинец Лионель Месси довершил разгром и установил окончательный счет в матче - 3:0.

Отметим, что украинец Евгений Коноплянка провел в составе "Севильи" весь матч.

Барселона – Севилья - 3:0 (1:0)

Голы: Туран (10, 46), Месси (55)

Б: Браво, Динь (Альба, 61), Маскерано, Умтити, Видаль, Д. Суарес (Ракитич, 73), Бускетс (Сампер, 74), Гомеш, Туран, Эль Хаддади, Месси;

С: Рико, Диего Гонсалес, Меркадо, Мариано, Коноплянка, Иборра, Краневиттер, Корреа (Вьетто, 73), Сарабия, Гансо (Васкес, 57), Бен Йеддер (Витоло, 63);

Предупреждения: Умтити — Витоло, Сарабия.

Первый матч - 2:0.