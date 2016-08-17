Лучший игрок чемпионата Англии подписал с "Лестером" новый контракт

Лидер английского "Лестера" Рияд Марез подписал с клубом новый контракт, который рассчитан до 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Подписание контракта означает, что Марез отклонил предложения ряда топ-клубов европейского футбола, которые хотели его приобрести. Среди них назывались лондонский "Арсенал", "Барселона" и французский "ПСЖ".

Также отметим, что "Лестеру" удалось сохранить всех своих лидеров прошлогодней команды, за исключением опорного полузащитника Н'Голо Канте, который перешел в лондонский "Челси".

Напомним, алжирец Рияд Марез в минувшем сезон был признан лучшим игроком Премьер-лиги, а "Лестер" сенсационно выиграл чемпионат.