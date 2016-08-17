Лучший игрок чемпионата Англии подписал с "Лестером" новый контракт
23:37, 17 августа 2016Футбол
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Новое соглашение Рияда Мареза с чемпионами Премьер-лиги истекает в 2020 году.
Reuters
Лидер английского "Лестера" Рияд Марез подписал с клубом новый контракт, который рассчитан до 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Подписание контракта означает, что Марез отклонил предложения ряда топ-клубов европейского футбола, которые хотели его приобрести. Среди них назывались лондонский "Арсенал", "Барселона" и французский "ПСЖ".
Также отметим, что "Лестеру" удалось сохранить всех своих лидеров прошлогодней команды, за исключением опорного полузащитника Н'Голо Канте, который перешел в лондонский "Челси".
Напомним, алжирец Рияд Марез в минувшем сезон был признан лучшим игроком Премьер-лиги, а "Лестер" сенсационно выиграл чемпионат.
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