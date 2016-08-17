Фонсека: "В матче с "Истанбулом" вы увидите амбициозный "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека накануне первого матча в новом сезоне Лиги Европы назвал команду "Истанбул Башакшехир" сложным соперником. Слова специалиста на предматчевой пресс-конференции приводит Sport Arena.

"Предстоит встреча с достаточно сложным соперником, который играет у себя дома. Необходимо показать футбол высокого уровня, но при этом мы должны оставаться самими собой независимо от результата. Завтра увидите амбициозный Шахтер", - заявил специалист.

Фонсека также добавил, что его команда хорошо изучила соперника перед предстоящей встречей.

"У нас была возможность увидеть некоторые товарищеские матчи команды, они изменились по сравнению с прошлым сезоном. Им удалось отлично проявить себя в сильном чемпионате Турции. Несмотря на то, что "Башакшехир" в этом сезоне еще не провел ни одного матча внутреннего первенства, мы хорошо их изучили, нас ждет нелегкая игра", - считает португальский наставник.

При этом, журналисты поинтересовались у Фонсеки о шансах выйти на поле аргентинского нападающего "горняков" Факундо Феррейры, который в нынешнем сезоне ни разу не появлялся на поле.

"Факундо очень много и хорошо работает, я доволен тем, как он тренируется. В любой момент у него может появиться шанс, и он будет играть – как и все футболисты нашей команды", — заявил Фонсека.

Первый матч квалификации Лиги Европы, в котором "Шахтер" сыграет с "Истанбул Башакшехиром" состоится в Турции, завтра, 18 августа. Ответный матч пройдет 25 августа во Львове.