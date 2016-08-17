"Шахтер" отправился на матч с "Истанбулом" без Бернарда и Шевчука

Донецкий "Шахтер" прибыл в Стамбул, где завтра сыграет в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против местного "Истанбул Башакшехира". Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

В Турцию главный тренер команды Паулу Фонсека взял 22 игрока. Среди них не нашлось место травмированному бразильцу Бернарду, а также украинцам Вячеславу Шевчуку и Вячеславу Танковскому.

Состав "горняков" выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;

Защитники: Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Марлос, Фред, Веллингтон Нем, Тайсон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий;

Нападающие: Евгений Селезнев, Эдуардо, Факундо Феррейра.

Напомним, матч "Шахтер" - "Истанбул Башакшехир" состоится завтра, 18 августа, в 20:30.