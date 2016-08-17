Футбольный троллинг в Румынии: фанаты "Динамо" поиздевались над "Стяуа"

Фанаты бухарестского "Динамо" сорвали кореографическое представление болельщиков столичного "Стяуа", которое должно было состояться перед матчем квалификации Лиги чемпионов, где "Стяуа" играла с "Манчестер Сити". Об этом сообщает Tribuna.ua.

Перед матчем руководители "Стяуа" организовывали акцию болельщиков в честь 30-летия победы команды в Кубке чемпионов.

Однако когда болельщики подняли приготовленные таблички, на всю трибуну растянулась надпись "Doar Dinamo Bucuresti" ("Только Динамо Бухарест"). Постарались фаны злейшего врага "Стяуа", внедрившиеся в группу, готовившую акцию, и разложившие кусочки пазла в нужном порядке.

Как сообщал УНИАН, "Стяуа" проиграла в этом матче со счетом 0:5. Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не забил два пенальти, после чего сделал хет-трик.