Квалификация ЛЧ: "Манчестер Сити" разгромил "Стяуа", обидчик "Шахтера" проиграл "Боруссии"

"Манчестер Сити", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Кобенхавн" добились побед в первых матчах плей-офф квалификации Лиги Чемпионов и сделали первый шаг к выходу в основную сетку турнира.

Отметим выступление форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который в течение гостевого матча со "Стяуа" не реализовал два пенальти в течение 20 минут, но потом смог забить в ворота соперника три гола.

Результаты матчей:

Стяуа (Румыния) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5 (0:2)

Голы: Давид Силва (13), Нолито (49), Агуэро (41, 78, 89);

На 9-й и 21-й минуте Агуэро не реализовал два пенальти.

Украинец Александр Зинченко не заявлен за "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Янг Бойз (Швейцария) - Боруссия Менхенгладбах (Германия) - 1:3 (0:1)

Голы: Сулеймани (11), Раффаэль (11, 69), Хан (67).

Аякс (Нидерланды) - Ростов (Россия) - 1:1 (1:1)

Голы: Клаассен (38) - Нобоа (13).

Динамо Загреб (Хорватия) - Зальцбург (Австрия) - 1:1 (0:0)

Голы: Рог (76) - Лазаро (59).

Кобенхавн (Дания) - АПОЕЛ (Кипр) - 1:0 (1:0)

Гол: Павлович (43).