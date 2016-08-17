Квалификация ЛЧ: "Манчестер Сити" разгромил "Стяуа", обидчик "Шахтера" проиграл "Боруссии"
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не реализовал два пенальти, а потом сделал хет-трик.
"Манчестер Сити", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Кобенхавн" добились побед в первых матчах плей-офф квалификации Лиги Чемпионов и сделали первый шаг к выходу в основную сетку турнира.
Отметим выступление форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который в течение гостевого матча со "Стяуа" не реализовал два пенальти в течение 20 минут, но потом смог забить в ворота соперника три гола.
Результаты матчей:
Стяуа (Румыния) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5 (0:2)
Голы: Давид Силва (13), Нолито (49), Агуэро (41, 78, 89);
На 9-й и 21-й минуте Агуэро не реализовал два пенальти.
Украинец Александр Зинченко не заявлен за "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
Янг Бойз (Швейцария) - Боруссия Менхенгладбах (Германия) - 1:3 (0:1)
Голы: Сулеймани (11), Раффаэль (11, 69), Хан (67).
Аякс (Нидерланды) - Ростов (Россия) - 1:1 (1:1)
Голы: Клаассен (38) - Нобоа (13).
Динамо Загреб (Хорватия) - Зальцбург (Австрия) - 1:1 (0:0)
Голы: Рог (76) - Лазаро (59).
Кобенхавн (Дания) - АПОЕЛ (Кипр) - 1:0 (1:0)
Гол: Павлович (43).