Экс-президент ФИФА Авеланж умер на 101-м году жизни

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Жоао Авеланж ушел из жизни в возрасте 100 лет, сообщает ESPN.

Бразильский спортивный функционер умер сегодня, 16 августа.

В качестве спортсмена Авеланж дважды принимал участие в Олимпийских играх. В Берлине в 1936 году он выступил в плавании, а спустя 16 лет в Хельсинки играл за сборную Бразилии в турнире по водному поло.

В 1974 году Авеланж стал седьмым президентом ФИФА и первым главой этой организации, который не представлял европейскую страну. Он проработал в данной должности 24 года. В 1998 года его сменил Йозеф Блаттер.

С 1963 по 2011 годы Авеланж также являлся членом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2013 году покинул пост почетного президента ФИФА после обвинения в коррупции в крупном размере.