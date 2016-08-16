Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Италии
13:51, 16 августа 2016Футбол
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Украинский центровой Кирилл Фесенко договорился о контракте с клубом "Авеллино".
Фесенко перейдет в "Авеллино" / pallacanestrocantu.com
Капитан сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко проведет следующий сезон в итальянском "Авеллино", сообщает Sportando.
Центровой уже согласовал условия своего контракта с клубом. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.
Напомним, минувший сезон Фесенко провел сразу в трех клубах - российской "Локомотив-Кубани", итальянском "Канту" и французском "Монако". Ранее он играл в НБА - в частности, в 2007-2011 годах провел четыре сезона в "Юте Джаз".
С 2015 года Фесенко - капитан сборной Украины по баскетболу. С 2008 года он провел за национальную команду 24 матча.
В минувшем сезоне "Авеллино" занял третье место в чемпионате Италии, а также стал финалистом Кубка Италии.
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