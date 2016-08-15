"Барселона" обыграла "Севилью" в первом матче за Суперкубок Испании

"Барселона" со счетом 2:0 обыграла на выезде "Севилью" в первом матче за Суперкубок Испании.

Оба мяча были забиты во втором тайме игры - голами отличились Луис Суарес и Мунир Эль-Хаддади.

Украинский полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка участия в матче не принимал.

Севилья — Барселона - 0:2 (0:0)

Голы: Л. Суарес (54), Эль-Хаддади (81)

С: Рико, Мариано, Меркадо, Рами, Эскудеро (Сарабия, 57), Краневиттер (Гансо, 69), Нзонзи, Кийотаке, Ф. Васкес, Витоло, Вьетто (Бен Йеддер, 61);

Б: Браво, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Матье (Динь, 27), Бускетс, Иньеста (Д. Суарес, 35), Ракитич, Месси, Л. Суарес, Арда Туран (Эль Хаддади, 76);

Предупреждения: Меркадо, Нзонзи, Васкес — Бускетс, Л. Суарес.

Ответный матч состоится на барселонском стадионе "Камп Ноу" в четверг, 18 августа.