Шевченко: "Главная задача - выйти на ЧМ-2018 и создать вертикаль в сборных Украины" (видео)

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко получил задачу в течение своего срока пребывания на этом посту преобразовать институт национальных сборных. Об этом он рассказал в интервью телепрограмме "2+2", сообщает ТСН.

Читайте такжеШевченко: "Тимощук не входит в планы сборной Украины""Главная проблематика: в сборных никогда не было структур. Юноша приходит в команду - там одна структура, тренеры меняются, меняется и структура. Было бы проще изменить эту вертикаль, чтобы ребята приходили и знали, как должна играть сборная.

Перед нами главная задача - выход на чемпионат мира и создание этой вертикали. Хотя за такой короткий период єто будет сделать сложно", - сказал Шевченко.