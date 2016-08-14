АПЛ. "Ливерпуль" и "Арсенал" забили семь голов на двоих, "МЮ" легко справился с "Борнмутом"

В чемпионате Англии по футболу состоялись два матча первого тура Премьер-лиги (АПЛ), в которых победы завоевали "Манчестер Юнайтед и "Ливерпуль".

"МЮ" добыл легкую гостевую победу над "Борнмутом". Исход матча был определен к середине второго тайма, когда голы Уэйна Руни и Златана Ибрахимовича сделали счет 3:0. До конца матча хозяева поля смогли лишь сократить отставание.

При этом, "Ливерпуль" и "Арсенал" подарили болельщикам в Лондоне семь забитых голов. Здесь гости забили в первые 18 минут второго тайма три гола и повели в счете 4:1. Погоня "Арсенала" за ничьей завершилась неудачей - до конца матча "канониры" успели отметиться лишь двумя точными попаданиями.

Борнмут - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:1)

Голы: Смит (69) - Мата (40), Руни (59), Ибрахимович (64).

Арсенал - Ливерпуль - 3:4 (1:1)

Голы: Уолкотт (31), Окслейд-Чемберлейн (64), Чеймберс (75) - Коутиньо (45+1, 56), Лаллана (49), Мане (63).

Как сообщал УНИАН, вчера в рамках первого тура АПЛ действующий чемпион Англии "Лестер" неожиданно уступил "Халл Сити", а "Манчестер Сити" без Александра Зинченко в составе обыграл "Сандерленд".