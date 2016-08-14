УПЛ. Киевское "Динамо" вырвало победу у "Стали" (видео)

Киевское "Динамо" добыло тяжелую выездную победу над каменской "Сталью" в матче 4-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

"Сталь" первой забила гол в игре на 26-й минуте матча, когда защитник команды Николай Ищенко головой отправил мяч в ворота после подачи углового.

"Динамо" отыгралось лишь после того, как хозяева поля на 72-й минуте остались в меньшинстве - за две желтые карточки был удален Эдгар Малакян.

Спустя семь минут Денис Гармаш воспользовался прострелом с фланга в исполнении Александра Гладкого и сравнял счет. А за три минуты до окончания основного времени Виторину Антунеш сильным ударом издали принес киевлянам победу.

Сталь (Каменское) - Динамо (Киев) - 1:2 (1:0)

Голы: Ищенко (26) — Гармаш (79), Антунеш (88);

С: Панькив, Васин, Ищенко, Стаменкович, Довгий, Карасюк, Каленчук, Э.Малакян, Г.Малакян (Дебелко, 84), Деул, Комвалиус (Кравченко, 76);

Д: Шовковский, Морозюк, Драгович, Очигава, Антунеш, Корзун, Сидорчук (Гармаш, 77), Буяльский (Гладкий, 64), Гонсалес, Громов (Цыганков, 77), Мораес;

Предупреждения: Стаменкович, Э. Малакян, Васин, Довгий — Гармаш;

Удаление: Э. Малакян (72).