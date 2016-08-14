Премьер-лига. "Черноморец" - "Олимпик": онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в Одессе проходит матч 4-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги, в котором "Черноморец" примет донецкий "Олимпик".

Одесская команда в новом сезоне пока что не радовала своих поклонников, проиграв все три матча сезона. Правда, называть "Черноморец" заведомым аутсайдером УПЛ пока рано, ведь команда Александра Бабича встречалась лишь с заведомо более сильными соперниками, каждый из которых являлся или является участником еврокубков - "Ворсклой", "Шахтером", "Зарей". "Олимпик" - первый соперник "моряков", где они вполне способны не только побороться за очко, но и выиграть матч.

Впрочем, у "Олимпика" есть свое козырное качество, которое должно помочь им в Одессе. Речь идет об умении регулярно брать очки в матчах с командами из середины или нижней части турнирной таблицы. Благодаря этому, команда уже несколько лет стабильно выступает в Премьер-лиге и ни разу не боролась за выживание.

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными. На "Олимпик" можно поставить с коэффициентом 2,55, на "Черноморец" - 2,75. Вероятность ничьи оценивается с коэффициентом 3,35.

Матч "Черноморец" - "Олимпик" начнется в 17:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".