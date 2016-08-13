Новый сезон английской Премьер-лиги начался с неожиданного поражения "Лестера"
Чемпионы Англии неудачно начали выступления в новом сезоне.
Чемпион Англии по футболу "Лестер Сити" начал стартовавший сезон Премьер-лиги с неожиданного поражения от "Халл Сити" со счетом 1:2.
Таким образом, команда Клаудио Раньери стала первым в истории действующим чемпионом Премьер-лиги, который проиграл в 1-м туре следующего чемпионата.
В других матчах игрового дня отметим победу "Манчестер Сити" над "Сандерлендом". Этот успех стал первым для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии.
Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на матч.
Результаты матчей дня:
Халл Сити - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы: Диоманде (45+1), Снодграсс (57) - Марез (48, с пенальти);
Манчестер Сити - Сандерленд - 2:1 (1:0)
Голы: Агуэро (5), Макнэйр (87, с пенальти) - Дефо (71);
Эвертон - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)
Голы: Баркли (5) - Ламела (59);
Бернли - Суонси - 0:1 (0:0)
Гол: Фер (82);
Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион - 0:1 (0:0)
Гол: Рондон (74);
Миддлсбро - Сток Сити - 1:1 (1:0)
Голы: Негредо (11) - Шакири (67);
Саутгемптон - Уотфорд - 1:1 (0:1)
Голы: Редмонд (58) - Капу (9).
Завтра в программе 1-го тура АПЛ состоятся матчи:
Борнмут - Манчестер Юнайтед;
Арсенал - Ливерпуль.