Новый сезон английской Премьер-лиги начался с неожиданного поражения "Лестера"

Чемпион Англии по футболу "Лестер Сити" начал стартовавший сезон Премьер-лиги с неожиданного поражения от "Халл Сити" со счетом 1:2.

Таким образом, команда Клаудио Раньери стала первым в истории действующим чемпионом Премьер-лиги, который проиграл в 1-м туре следующего чемпионата.

В других матчах игрового дня отметим победу "Манчестер Сити" над "Сандерлендом". Этот успех стал первым для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на матч.

Результаты матчей дня:

Халл Сити - Лестер Сити - 2:1 (1:0)

Голы: Диоманде (45+1), Снодграсс (57) - Марез (48, с пенальти);

Манчестер Сити - Сандерленд - 2:1 (1:0)

Голы: Агуэро (5), Макнэйр (87, с пенальти) - Дефо (71);

Эвертон - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)

Голы: Баркли (5) - Ламела (59);

Бернли - Суонси - 0:1 (0:0)

Гол: Фер (82);

Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион - 0:1 (0:0)

Гол: Рондон (74);

Миддлсбро - Сток Сити - 1:1 (1:0)

Голы: Негредо (11) - Шакири (67);

Саутгемптон - Уотфорд - 1:1 (0:1)

Голы: Редмонд (58) - Капу (9).

Завтра в программе 1-го тура АПЛ состоятся матчи:

Борнмут - Манчестер Юнайтед;

Арсенал - Ливерпуль.