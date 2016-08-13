УПЛ. Единственный гол помог "Заре" обыграть "Александрию"
Луганская команда укрепилась в группе лидеров чемпионата Украины.
Луганская "Заря" победила "Александрию" в выездном матче 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Счет матча - 1:0.
Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник "Зари" Иван Петряк, который с левого края штрафной площадки соперника поразил дальний угол ворот Андрея Новака.
На 84-й минуте "Александрия" имела самый реальный шанс, чтобы сравнять счет, но Андрей Запорожан не реализовал пенальти. Капитан команды хозяев поля пробил значительно выше ворот "Зари".
Таким образом, "Заря", набрав 10 очков в четырех турах, вышла на второе место в турнирной таблице. Впрочем, если завтра свой матч тура выиграет киевское "Динамо", луганчане спустятся на третью позицию.
"Александрия" с тремя очками в активе осталась на девятом месте.
Александрия – Заря (Луганск) - 0:1 (0:1)
Голы: Петряк (17)
Ал: Новак, Путраш (Старенький, 66), Шендрик, Басов, Чеботаев, Банада, Запорожан, Цуриков, Грицук (Яремчук, 72), Жичиков (Козак, 46), Пономарь;
З: Шевченко, Сухоцкий, Чечер, Сиваков, Каменюка, Чайковский, Гордиенко (Гречишкин, 66), Петряк (Соболь, 76), Липартия (Любенович, 60), Караваев, Паулиньо;
Предупреждения: Путраш, Цуриков, Банада, Пономарь, Шендрик – Сиваков, Чечер;
На 84-й минуте Запорожан не реализовал пенальти.