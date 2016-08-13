УПЛ. Единственный гол помог "Заре" обыграть "Александрию"

Луганская "Заря" победила "Александрию" в выездном матче 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Счет матча - 1:0.

Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник "Зари" Иван Петряк, который с левого края штрафной площадки соперника поразил дальний угол ворот Андрея Новака.

На 84-й минуте "Александрия" имела самый реальный шанс, чтобы сравнять счет, но Андрей Запорожан не реализовал пенальти. Капитан команды хозяев поля пробил значительно выше ворот "Зари".

Таким образом, "Заря", набрав 10 очков в четырех турах, вышла на второе место в турнирной таблице. Впрочем, если завтра свой матч тура выиграет киевское "Динамо", луганчане спустятся на третью позицию.

"Александрия" с тремя очками в активе осталась на девятом месте.

Александрия – Заря (Луганск) - 0:1 (0:1)

Голы: Петряк (17)

Ал: Новак, Путраш (Старенький, 66), Шендрик, Басов, Чеботаев, Банада, Запорожан, Цуриков, Грицук (Яремчук, 72), Жичиков (Козак, 46), Пономарь;

З: Шевченко, Сухоцкий, Чечер, Сиваков, Каменюка, Чайковский, Гордиенко (Гречишкин, 66), Петряк (Соболь, 76), Липартия (Любенович, 60), Караваев, Паулиньо;

Предупреждения: Путраш, Цуриков, Банада, Пономарь, Шендрик – Сиваков, Чечер;

На 84-й минуте Запорожан не реализовал пенальти.