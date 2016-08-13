УПЛ. "Днепр" и "Ворскла" не смогли выявить победителя

"Днепр" и полтавская "Ворскла" завершили вничью матч 4-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Счет встречи - 1:1.

На 59-й минуте Андрей Близниченко с пенальти вывел "Днепр" вперед, а на 68-й Дмитрий Хлебас удачно сыграл на добивании, сравняв счет.

Таким образом, после четырех туров в активе обеих команд по 5 очков в турнирной таблице.

Днепр — Ворскла (Полтава) - 1:1 (0:0)

Голы: Близниченко (53, с пенальти) – Хлебас (68);

Дн: Шелихов, Лучкевич, Чеберячко, Сваток, Полевой, Когут, Вакулко (Кочергин, 73), Кравченко, Политыло, Близниченко, Баланюк (Довбык, 46);

В: Непогодов, Чеснаков, Дитятьев, Пилявский, Пердута, Кобахидзе (Загорулько, 85), Скляр, Ткачук (Бартулович, 56), Ребенок, Хлебас, Коломоец;

Предупреждения: Чеберячко, Когут, Полевой, Кравченко – Чеснаков, Скляр, Коломоец.