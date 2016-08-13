УПЛ. Луцкая "Волынь" добыла первую победу в сезоне

Луцкая "Волынь" обыграла кропивницкую "Зирку" в матче 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Счет матча - 1:0.

Единственный мяч в игре на 73-й минуте в свои ворота отправил защитник "Зирки" Владимир Баенко, который неудачно сыграл головой в своей штрафной площадке.

Таким образом, "Волынь" добыла свою первую победу в сезоне и набрала четыре очка в турнирной таблице. В активе "Зирки" - одно очко.

Волынь (Луцк) - Зирка (Кропивницкий) - 1:0 (0:0)

Гол: Баенко (73, в свои ворота)

В: Кичак, Никитюк, Горопевшек, Чепелюк, Шаповал (Дудик, 70), Герасимюк, Мемешев, Романюк, Хомченко, Петров (Тетеренко, 74), Деда (Задерецкий, 46);

З: Паст, Баенко, Кучеренко, Ковалев, Бацула, Лупашко, Гавриш (Локтионов, 85), Загальский (Зубков, 68), Попов (Билоног, 71), Щедрый, Ситало;

Предупреждения: Хомченко — Гавриш, Бацула.

Как сообщал УНИАН, сегодняшняя игра должна стать последней для главного тренера "Зирки" Сергея Лавриненко в этой должности.