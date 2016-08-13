Львов пока не сможет принимать матчи отборочного турнира ЧМ-2018

У Львова пока что нет шансов принять матчи отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает Sport Arena.

"Львов пока не имеет шансов принимать матчи отбора ЧМ-2018. На эти игры у нас точно только Киев и Одесса. Можно было бы еще Харьков и Днепр, но мешает их близость к зоне АТО", — сказал Павелко.

Читайте такжеШевченко: "Тимощук не входит в планы сборной Украины"Напомним, ФИФА дисквалифицировала "Арену Львов" за неподобающее поведение фанатов во время матча отбора на чемпионат мира-2014 против Сан-Марино (9:0).

По мнению организации, во время той игры фанаты желто-синих проявляли расизм, а также выкрикивали фашистские лозунги.

Также из-за этого наказания сборная Украины будет вынуждена играть без болельщиков первый матч отбора на ЧМ-2018 против Исландии (5 сентября) в Киеве.