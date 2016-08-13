Шевченко: "Тимощук не входит в планы сборной Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не рассчитывает на 37-летнего полузащитника Анатолия Тимощука во время отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года. Об этом наставник национальной команды заявил вчера на встрече с журналистами, сообщает Sport Arena.

"При всем моем уважении к Тимощуку, на данный момент он не входит в планы сборной", — сказал Шевченко.

Читайте такжеМатчи против Косово в отборе к ЧМ-2018 сборная Украины проведет на нейтральных полях - Павелко37-летний опорный полузащитник является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины. За 16 лет, проведенных в футболе желто-синих, он сыграл 143 матча, в которых забил 4 гола.

После вылета сборной Украины из чемпионата Европы-2016 хавбек "Кайрата" заявил, что у него еще есть силы выступать за главную команду страны.

В отборе на чемпионат мира-2018 сборная Украины сыграет против Исландии, Хорватии, Турции, Финляндии и Косово.