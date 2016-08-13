Премьер-лига. "Волынь" - "Зирка": онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в рамках 4-го тура чемпионата Украины пройдет матч между двумя командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы - "Волынью" из Луцка и "Зиркой" из Кропивницкого.

Обе команды до сих пор не побеждали в нынешнем сезоне, имея в своем активе по одному очку в турнирной таблице. В результате, "Зирка" находится на девятом месте в чемпионате, а "Волынь" на десятом.

Лучане, которые летом едва не лишились права выступать в Премьер-лиге, начали чемпионат с разгромного поражения от "Днепра" со счетом 0:5. Потом "Волынь" все-таки смогла набрать одно очко в матче с донецким "Олимпиком", но о выздоровлении команды Виталия Кварцяного говорить рано. Тем не менее, домашний матч против "Зирки" - это для нее прекрасная возможность добыть первую победу в сезоне и чувствовать себя более комфортно.

У новичка УПЛ "Зирки" хватает своих проблем - прежде всего, сугубо игровых. Чемпионы Первой лиги пока что с трудом адаптируются к скоростям, которые им предлагают соперники в элитном украинском дивизионе. Из-за этого складываются такие матчи, как в прошлом туре с "Олимпиком", когда кропивниччане сами привезли в свои ворота несколько необязательных голов.

Руководство клуба уже отреагировало на такие сложности команды, в результате чего матч против "Волыни" станет последним для главного тренера команды Сергея Лавриненко. Далее в "Зирку" будет приглашен иностранный специалист.

Букмекеры считают фаворитом встречи "Волынь", на победу которой можно поставить с коэффициентом 2,15. На победу "Зирки" ставят с коэффициентом 3,55, а на ничью - 3,25.

Матч "Волынь" - "Зирка" начнется на луцком стадионе "Авангард" в 17:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".