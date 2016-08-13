Матчи против Косово в отборе к ЧМ-2018 сборная Украины проведет на нейтральных полях - Павелко

Об этом сообщает football.ua.

Их-за того, что Украина до сих пор не признает независимость Косово от Сербии, поединки между сборными этих стран должны проводиться на нейтральных полях.

Эту информацию журналистам подтвердил президент ФФУ Андрей Павелко.

Места проведения отборочных матчей против Косово пока неизвестны.

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Стоит отметить, что номинально домашний поединок против сборной Косово команда Андрея Шевченко проведет 9 октября 2016 года, а выездной — 6 октября 2017 года.

Напомним, что в мае Косово стало полноценным членом ФИФА, что дает возможность сборным этой страны участвовать в турнирах под эгидой мирового футбольного органа, то есть в отборочных и финальных турнирах чемпионатов мира.

А уже в июне УЕФА, подчиняясь решению ФИФА, включил Косово в отборочный турнир к ЧМ-2018, определив его в группу I, в которой также оказались Хорватия, Исландия, Турция, Финляндия и Украина.